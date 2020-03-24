Хорошковский в больнице с подозрением на коронавирус

Экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом журналистам «Схем» сообщили два высокопоставленных источника, один из них — в правительстве, другой — из близкого окружения Хорошковского. Ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.
Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.
«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — ответил Хорошковский.
Источник в правительстве рассказал подробности: «Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден». В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.
По данным «Схем», частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.
На вопрос журналиста, контактировал ли Хорошковский после возвращения из Ниццы с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: «Нет».
В начале марта в Офисе президента подтвердили, что рассматривали кандидатуру Валерия Хорошковского на должность премьер-министра. По словам первого заместителя председателя ОП Сергея Трофимова, президент Владимир Зеленский ввел переговоры, в частности, и с ним.
В Украине по состоянию на 24 марта подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19. Три человека умерли от COVID-19, 1 выздоровел.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016