Хорошковский в больнице с подозрением на коронавирус

Экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом журналистам «Схем» сообщили два высокопоставленных источника, один из них — в правительстве, другой — из близкого окружения Хорошковского. Ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.

«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — ответил Хорошковский.

Источник в правительстве рассказал подробности: «Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден». В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

По данным «Схем», частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, контактировал ли Хорошковский после возвращения из Ниццы с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: «Нет».

В начале марта в Офисе президента подтвердили, что рассматривали кандидатуру Валерия Хорошковского на должность премьер-министра. По словам первого заместителя председателя ОП Сергея Трофимова, президент Владимир Зеленский ввел переговоры, в частности, и с ним.

В Украине по состоянию на 24 марта подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19. Три человека умерли от COVID-19, 1 выздоровел.