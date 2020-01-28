Власти Гонконга разрешили чиновникам работать из дома из-за нового вируса

Правительство Гонконга рекомендовало государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление правительства.
«Настоятельно рекомендуется не выходить на работу после окончания праздников и работать из дома. Эта мера будет действовать ориентировочно до 2 февраля, до этого срока государство проведет повторную оценку ситуации», — сообщил представитель правительства. Он отметил, что эта мера не касается работников экстренных служб и основных государственных услуг.
Многие частные компании поддержали инициативу, также продлив новогодние каникулы для сотрудников и запретив поездки в провинцию Хубэй, откуда началось распространение вирусной инфекции.
Также стало известно, что Гонконг приостанавливает железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем.
Объявлено, что эта мера начнет действовать с четверга.
Речь также идет о сокращении количества авиарейсов и автобусных маршрутов, закрытии ряда погранпереходов.
Число умерших из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса, растет и уже достигло 106 человек. Инфицированными остаются более 4 тыс. человек. Кроме того, случаи заражения были выявлены в Таиланде, Южной Корее, Австралии, США, Германии, Франции и других странах.
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