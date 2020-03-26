Войти
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
соседи
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина
столица
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Apple отложит выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

85
Apple отложит выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple может задержать выпуск своих первых iPhone 5G из-за пандемии коронавируса нового типа, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами корпорации.

Как отметили трое источников, внутри компании состоялись дискуссии о возможной отсрочке запуска телефона на несколько месяцев. В свою очередь, источник среди поставщиков заявил, что практические препятствия могут отодвинуть выпуск смартфонов, первоначально запланированный на сентябрь этого года, на более длинные сроки.

«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им (Apple. — Ред.) нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — сказал один из источников.

Как отмечает издание, Apple уже на год отстает от своих двух крупнейших конкурентов — Samsung и Huawei — со смартфоном с поддержкой 5G. В начале текущего года компания поставила цель по выпуску iPhone с 5G, поручив поставщикам подготовиться к производству до 100 млн единиц новых устройств к 2020 году и разработать четыре версии телефонов с новой функцией, говорят источники Nikkei.

По их словам, сейчас Apple внимательно следит за вспышками коронавируса в США и Европе, на двух своих крупнейших рынках, на которые совместно приходится более половины продаж, и оценивает необходимость задержки выпуска нового гаджета.

Читайте также: В Украине уже 145 заболевших коронавирусом

«Apple примет окончательное решение не позднее мая, учитывая нестабильную ситуацию в мире», — сказал другой собеседник Nikkei.

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. В начале февраля Apple решила закрыть все свои розничные магазины на территории КНР. Две недели назад компания возобновила работу всех 42 магазинов, расположенных в Китае, однако закрыла остальные 458 магазинов за пределами КНР. Работа некоторых из них, как заявили в Apple, может быть возобновлена в апреле.

Apple, iPhone, коронавирус, iPhone 5G
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 26 марта 2020
Среда, 25 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016