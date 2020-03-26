Apple отложит выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple может задержать выпуск своих первых iPhone 5G из-за пандемии коронавируса нового типа, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами корпорации.

Как отметили трое источников, внутри компании состоялись дискуссии о возможной отсрочке запуска телефона на несколько месяцев. В свою очередь, источник среди поставщиков заявил, что практические препятствия могут отодвинуть выпуск смартфонов, первоначально запланированный на сентябрь этого года, на более длинные сроки.

«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им (Apple. — Ред.) нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — сказал один из источников.

Как отмечает издание, Apple уже на год отстает от своих двух крупнейших конкурентов — Samsung и Huawei — со смартфоном с поддержкой 5G. В начале текущего года компания поставила цель по выпуску iPhone с 5G, поручив поставщикам подготовиться к производству до 100 млн единиц новых устройств к 2020 году и разработать четыре версии телефонов с новой функцией, говорят источники Nikkei.

По их словам, сейчас Apple внимательно следит за вспышками коронавируса в США и Европе, на двух своих крупнейших рынках, на которые совместно приходится более половины продаж, и оценивает необходимость задержки выпуска нового гаджета.

«Apple примет окончательное решение не позднее мая, учитывая нестабильную ситуацию в мире», — сказал другой собеседник Nikkei.

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. В начале февраля Apple решила закрыть все свои розничные магазины на территории КНР. Две недели назад компания возобновила работу всех 42 магазинов, расположенных в Китае, однако закрыла остальные 458 магазинов за пределами КНР. Работа некоторых из них, как заявили в Apple, может быть возобновлена в апреле.