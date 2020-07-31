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Apple перенесла сроки презентацию своих новых телефонов

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Apple перенесла сроки презентацию своих новых телефонов

Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg.

По его словам, презентация следующего поколения iPhone пройдет «на несколько недель позже», чем обычно. Он отметил, что компания намерена представить смартфоны в октябре.

Также Apple объявила финансовые показатели за третий квартал 2020 финансового года, завершившийся 27 июня. Доход компании за квартал составил $59,7 млрд, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале чистая прибыль Apple поднялась на 12%, до $11,253 млрд.

Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,58, показав рост на 18%. Международные продажи составили 60% от квартального дохода, свидетельствуют данные отчетности компании.

«Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических сегментов. В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple», — заявил глава корпорации Тим Кук.

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Комментируя появившуюся несколько дней назад информацию о том, что сотрудникам Apple разрешили удаленно работать до лета 2021 года, Тим Кук сказал, что возможность находиться на удаленке у сотрудников сохранится вплоть до начала следующего года. Дальнейшее продление удаленной работы будет зависеть от нескольких факторов, в том числе успешности разработки вакцины от коронавируса COVID-19, отметил глава Apple.

Apple, iPhone, коронавирус
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