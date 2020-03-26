В Винницкой области подтвердились еще два случая заражения коронавирусом

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Винницкой области возросло до трех, сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.
«Имеем еще два случая, подтвержденных лабораторным центром: 1 в г.Винница и 1 в г.Ладыжин», — написал Скальский на своей странице в соцсети Фейсбук около полудня четверга.
По его словам, пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение.
«Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают», — добавил глава ОГА.
Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Винницкой области был один случай заражения коронавирусом.
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