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В Виннице обследуют пациенток роддома, где работала больная коронавирусом

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В Виннице обследуют пациенток роддома, где работала больная коронавирусом

В Виннице обследуют на наличие Сovid-19 двадцать одну пациентку роддома № 2, где работала первая в городе больная коронавирусом. В заведении объявлен карантин.

Об этом в пятницу на брифинге сказал мэр Винницы Сергей Моргунов, сообщает Укринформ.

«Акушерский корпус родильного дома № 2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор билологичних материалов для исследования пациентов и и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до поступления результатов обследования на наличие коронавируса. Технологические возможности нашей лаборатории весьма ограничены, поэтому необходимо подождать определенное время», — сказал Моргунов.

По его словам, медицинский персонал, который был за пределами заведения, находится на самоизоляции под наблюдением семейных вречей. Информация о выписанных пациентах также передана семейным врачам для дальнейшего наблюдения.

Сейчас состояние первой в Виннице больной Covid-19 приближается к удовлетворительному, сегодня у нее уже нормальная температура. Пятилетний мальчик, ее племянник, чувствует себя хорошо, у него нормальная температура. С ребенком в больнице находится отец, состояние его здоровья удовлетворительное.

Что касается четырех пациенток — сотрудниц первой больной, у которых лабораторно подтвержден Сovid-19, они все находятся на карантине. Клинических проявлений болезни у них нет. Одна из этих пациенток даже выехала из квартиры, где живет ее семья, и самоизолировалась в отдельной квартире.

На территории Винницкой области зарегистрировано 42 подозрения на Covid-19. В 27 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 9 случаях обнаружен коронавирус, в том числе, у одного ребенка. 7 случаев Covid-19 обнаружено в Виннице, по одному в Винницком районе и городе Ладыжин. Образцы материалов еще от 6 больных исследуются.

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За прошлые сутки срочные сообщения о подозрении на заболевание поступили из Бершадского, Винницкого, Иллинецкого, Жмеринского, Томашпольского, Черновицкого районов области.

В Украине, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, по состоянию на утро 27 марта в целом подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных случаев. Один человек выздоровел — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Винница, Винницкая область, коронавирус
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