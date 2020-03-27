В Белом доме заявили, что опасность коронавируса была преувеличенна

Власти США могут пересмотреть существующие прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом в сторону понижения числа потенциальных случаев заражения и смертей, поскольку они не подтверждаются реальными цифрами из таких стран, как Италия, Китай и Южная Корея. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

«Прогнозы, содержащиеся в моделях, не соответствуют реальности, которую мы наблюдаем на самом деле, ни в Китае, ни в Южной Корее, ни в Италии», — сказала она.

Биркс привела пример, согласно которому при использовании нынешней методики прогнозирования в Италии должно бы было быть уже порядка 400 тыс. летальных случаев. «Они даже близко к этому не подошли», — подчеркнула она. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии сейчас зарегистрировано более 80 тыс. случаев заражения, при этом умерли 8,2 тыс. человек.

«Именно это мы пытаемся понять. Модели — это модели, но мы сейчас адаптируем их к реальности. У нас сейчас достаточно данных по поводу реальной ситуации с коронавирусом в разных странах, чтобы мы действительно смогли сделать все эти прогнозы намного более точными», — отметила Биркс.

По ее словам, британские специалисты уже пересмотрели прогноз, согласно которому в Соединенном Королевстве от коронавирусной инфекции могут умереть до 500 тыс. человек. Эту цифру снизили до 20 тыс. Согласно тому же прогнозу, в США могут погибнуть до 2,2 млн человек. «Мы очень внимательно изучаем это, чтобы понять, как была внесена такая поправка», — сообщила координатор.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 85 тыс. случаев заражения новым коронавирусом — больше, чем в любой другой стране. Умерли свыше 1,2 тыс. человек.