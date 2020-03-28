Аваков уверяет, что украинцам не стоит бояться переворота

Украинцам не стоит бояться государственного переворота, уверен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят „вот сейчас спасите нас“. Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников», — заявил он в интервью изданию «Бабель», отвечая на вопрос о слухах касательно возможного госпереворота и установления диктатуры.

Аваков отметил, что является одним из наиболее опытных членов правительства, а потому может и будет высказывать свою точку зрения.

«А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа», — подчеркнул министр.