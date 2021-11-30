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СМИ предупредили о возможной блокировке завтра проходов к зданию Рады

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СМИ предупредили о возможной блокировке завтра проходов к зданию Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко советует журналистам в среду приезжать в парламент пораньше из-за возможной блокировки проходов к зданию парламента.

«Я бы советовал вам приезжать пораньше, потому что в рамках переворота могут быть просто заблокированы проходы...», -сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

По информации первого вице-спикера, в регионах людям предлагают по 1000 грн. для участия в акциях протеста в столице.

Корниенко подчеркнул, что заявления о возможном перевороте должны проверять компетентные органы.

«К этим заявление надо относиться серьезно, они проверяются. ...Мы со своей стороны просто троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут артикулировать по какому поводу», — отметил первый заместитель спикера парламента.

Он также сообщил, что ежедневно у стен парламента проходит по 5-6 митингов.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о возможно готовящемся на 1 декабря государственном перевороте.

Глава государства в этот день е выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде и народу Украины.

переворот, Александр Корниенко
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