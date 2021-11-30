СМИ предупредили о возможной блокировке завтра проходов к зданию Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко советует журналистам в среду приезжать в парламент пораньше из-за возможной блокировки проходов к зданию парламента.
«Я бы советовал вам приезжать пораньше, потому что в рамках переворота могут быть просто заблокированы проходы...», -сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.
По информации первого вице-спикера, в регионах людям предлагают по 1000 грн. для участия в акциях протеста в столице.
Корниенко подчеркнул, что заявления о возможном перевороте должны проверять компетентные органы.
«К этим заявление надо относиться серьезно, они проверяются. ...Мы со своей стороны просто троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут артикулировать по какому поводу», — отметил первый заместитель спикера парламента.
Он также сообщил, что ежедневно у стен парламента проходит по 5-6 митингов.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о возможно готовящемся на 1 декабря государственном перевороте.
Глава государства в этот день е выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде и народу Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016