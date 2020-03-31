Еще один банк вводит кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

«Райффайзен Банк Аваль» объявил о начале широкой программы реструктуризации кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по самому популярному в банке кредитному продукту „Развитие“, направленному на поддержку и развитие украинского бизнеса.

Кредитные каникулы вводятся для категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что льготный период для заемщиков будет действовать в течение трех месяцев.

Напомним, ранее ПриватБанк ввел «кредитные каникулы» для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.