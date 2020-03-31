Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — заявил он.
Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка — это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина.
Напомним, что 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
Ранее социологи сообщили, что в условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% — на полгода или больше.
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