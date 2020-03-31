Facebook потратит $100 млн на поддержку журналистов в условиях пандемии коронавируса

Корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила о выделении $100 млн на поддержку представителей средств массовой информации, пострадавших от распространения в мире коронавируса нового типа и связанных с этим ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

«Сегодня мы объявляем о выделении дополнительных денежных средств в размере $100 млн на поддержку журналистов. Из них $25 млн — в виде грантов быстрого финансирования местных новостей в рамках проекта Facebook Journalistics, оставшиеся $75 млн пойдут на покрытие маркетинговых расходов издателей по всему миру в то время, когда их доходы от рекламы снижаются», — говорится в заявлении компании.

Кому именно достанутся деньги не сообщается.