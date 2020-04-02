В Кременчуге два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

В Кременчуге (Полтавская обл.) у двух женщин, контактировавших с прибившими из-за границы членами семьи, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

«Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще два лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге. Это мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно», — написал Малецкий на странице в Фейсбук.

Известно, что у женщин был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из Венгрии.

Обе женщины заболели и были госпитализированы 24 марта в инфекционное отделение БИЛ «Кременчугская». Тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.

«Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении БИЛ „Кременчугская“. Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери — относительно удовлетворительное», — добавил мэр.

По его словам, эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин. В случае необходимости контактные лица без признаков заболевания будут помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

Как сообщалось, 1 апреля, в Украине было лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.