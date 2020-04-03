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С 6 апреля в Украине начнут действовать дополнительные ограничения

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С 6 апреля в Украине начнут действовать дополнительные ограничения

Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека будет действовать с 6 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней», — написал он в своем «Телеграм-канале».

Согласно обнародований инфографике, в частности, запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек будет действовать с 6 апреля.

Правительство также ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Кроме того, Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.

Позже правительство опубликовало постановление № 255 от 2 апреля об усилении ограничительных мер в период карантина.

В частности, документ предусматривает, что с 6 апреля 2020 года запрещено перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка.

Также с 6 апреля запрещается пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Среди прочего, запрещено посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, которые оказывают услуги экстренно (кризисно).

Также запрещается, находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, а также самовольно покидать места обсервации (изоляции).

карантин, коронавирус
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