Киево-Печерскую лавру закрыли для паломников из-за карантина

Киево-Печерская лавра закрыта для паломников с воскресенья из-за карантина. Богослужения в храмах лавры будут совершаться без участия прихожан, говорится в сообщении на сайте монастыря, относящегося к Украинской православной церкви (УПЦ).
«В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», — говорится в сообщении лавры.
Братия обратилась с убедительной просьбой ко всем прихожанам лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере. Монахи сообщают, что, как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, предпасхальной Страстной недели. «Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры», — говорится в сообщении.
В свою очередь телеканал ТСН сообщил, что с воскресенья полиция приступила к дежурству у входа в Киево-Печерскую лавру, она не пропускает на ее территорию посетителей. Пещеры лавры также закрыты для посещения.
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник — музей, расположенный на территории монастыря — был закрыт для посетителей на карантин в середине марта.
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