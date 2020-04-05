Американские эксперты предрекают глобальный продовольственный кризис

Продовольственная система во всем мире переживает беспрецедентное потрясение из-за пандемии коронавируса, что может привести к росту цен на продукты питания. Это следует из отчета Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете (NYU CIC). Под наибольшие риски попадают рис и пшеница, утверждается в отчете.
«Существует реальный риск возникновения кризиса цен на продовольствие в результате распространения COVID-2019», — говорится в исследовании. Причиной этого, с одной стороны, стал возросший на панических настроениях населения спрос на отдельные виды продуктов питания. При этом на другую часть товаров спрос упал из-за изоляционных мер, принимаемых правительствами многих стран.
«Мы полагаем, что существует риск скачка цен на рис и, возможно, пшеницу, что будет расходиться с тенденцией снижения цен на другие товары», — отмечается в исследовании CIC. Резкий рост цен на продукты первой необходимости уже грозит некоторым странам мира, таким как Афганистан, Нигерия, Германия и Австралия. При этом риск возникновения такой тенденции высок и в других регионах, однако по ним пока отсутствует статистика цен.
Так, стоимость тайского риса, принимаемого за товарный бенчмарк, растет третий месяц подряд, отмечается в отчете. В марте его цена достигла $560 за тонну, что является максимумом с 2013 года. К примеру, в декабре стоимость тайского риса составляла в среднем $420 за тонну. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 15% только за вторую половину марта и достигли $5,72 за бушель.
Волатильность цен на товары связана в первую очередь с вводимыми странами-экспортерами ограничений. Так, Вьетнам, третий по величине поставщик риса, временно приостановил продажу на экспорт для обеспечения внутренней продовольственной безопасности. При этом Китай, крупнейший в мире потребитель риса, повысил закупочные цены на некоторые сорта риса, и намеревается закупить рекордные объемы для формирования резервов. Ограничение на экспорт пшеницы может ввести и Россия, крупнейший в мире экспортер этого вида зерна.
Эксперты CIC опасаются, что рост цен на такие важные продовольственные культуры как рис и пшеница могут привести к социальным протестам, что уже происходит в ряде стран Африки и Афганистане. По мнению ученых, вопрос о несогласованных экспортных ограничениях, которые могут привести к социальной нестабильности в ряде регионов мира, необходимо обсудить на площадках международных организаций.
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