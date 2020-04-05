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В Украине днем лето, а ночью зима

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В Украине днем лето, а ночью зима

В понедельник, 6 апреля, в Украине ожидается 10-18° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«6 апреля в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 18°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 6 апреля сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью от 0-2° тепла; днем 12-14°. В Киевской области тоже без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.

7-8 апреля в Украине малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура 7 апреля ночью от 3° тепла до 2° мороза, в южной части местами 3-6° тепла, днем 12-17°, на западе страны до 20°; 8 апреля ночью 0-5° тепла, днем 15-20°.

В Киеве и столичном регионе без осадков. Температура 7 апреля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 12-17°; 8 апреля ночью 0-5° тепла, днем 15-20°.

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9 апреля в Украине сухо, 10 апреля ночью в западных, северных, днем, кроме юго-востока и крайнего запада, небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 1-7° тепла; днем 9 апреля 14-20°, в юго-западной части до 22°, 10 апреля 9-15°, на юге и юго-востоке 16-20°.

В Киеве и Киевской области 9 апреля без осадков, 10 апреля небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9 апреля 15-20°, 10 апреля 9-14°.

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