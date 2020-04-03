Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

В 2008 году был преимущественно финансовый кризис. Борьба с ним — через ликвидацию кассовых разрывов и кризиса доверия — успешно осуществлялась при помощи расширения балансов Центробанков. Финансовый кризис 2008 года трансформировался в экономический — резкое снижение инвестиций, заказов в промышленности, заметное падение потребительского спроса. Долговая перегрузка давила на всех — банки, предприятия, население. Но проникновение кризиса в производственный сектор были сравнительно ограниченным.

В 2020 все эти дисбалансы куда более сильны, чем в 2008. Экономический ущерб, по-видимому, будет куда сильнее.

Во-первых, спрос. Он обрушен едва ши не до нуля в транспорте, логистике, туризме, отельном бизнесе, индустрии развлечений, спортивной и культурной индустриях, общепите, сфере услуг. Но это только часть проблемы — из-за падения спроса на продукцию (потребитель разумно начал экономить) и нарушения снабжения, сокращается промпроизводство.

Во-вторых, предложение. Реагируя на проблемы со спросом, многие корректируют свои производственные планы в сторону снижения. Что приведет к сокращению производства. Пойдет нисходящая спираль в связке «спрос-предложение». Получим отрицательный эффект от положительных обратных связей.

В-третьих, платежи. Обвальное падение спроса — это резкое снижение выручки. Предприятия, не получая деньги, не могут исполнять свои обязательства перед поставщиками, работниками, кредиторами, арендодателями и др. Бизнес, не исполняющий свои фин.обязательства, резко ухудшает фин.состояние контрагентов. Соответственно поставщики, работники, кредиторы, арендодатели и др. по цепочке не могут исполнять свои обязательства. Могут начаться банкротства.

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Итог для мировой экономики — каскадный эффект, который может неоднократно повторятся. В 2008г он был сильно выражен в страховых, инвестиционных и отдельных промышленных компаниях. Сейчас он будет ярко выражен практические везде (возможно, в меньшей степени в сельском хозяйстве).