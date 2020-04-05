Трассу Киев-Чоп перекрывали почти на три часа из-за поджигателей сухой травы

«Укравтодор» сообщил о вынужденной остановке движения на трассе М-06 Киев-Чоп возле Ровно было временно перекрыто движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление, говорится в сообщении в телеграм-канале Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в воскресенье.
«Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку от пожара. Поэтому в первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение. Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор района Нового Двора», — отмечается в сообщении «Укравтодора»
По их информации, почти три часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь.
В «Укравтодоре» отметили, что основная сложность в тушении пожара заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь.
В госагентстве автодорог также напомнили, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом.
Служба автомобильных дорог в Ровенской области инициирует расследование совершенных преступлений.
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