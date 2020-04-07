Британский премьер остается в реанимации, к аппарату ИВЛ его пока не подключают

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации с COVID-19, министры работают все вместе, в соответствии с указаниями премьера, рассказал во вторник утром глава секретариата правительства Майкл Гоув.

«Как вы знаете, премьер был доставлен в реанимацию прошлым вечером в 19 часов (20 по Киеву) после того, как в течение дня его состояние ухудшилось. Сейчас, когда мы говорим с вами, премьер находится в реанимации, под присмотром врачей, получает самую лучшую помощь. Все мысли и молитвы с ним и с его семьей», — сказал Гоув в телеинтервью.

По его словам, премьер в данный момент не подключен к аппарату ИВЛ.

На фоне опасений СМИ насчет того, что при отсутствии премьера министры начнут бороться за власть вместо того, чтобы сражаться с эпидемией коронавируса, Гоув подчеркнул, что правительство работает единым фронтом.

«Премьер, как вы знаете, назначил Доминика Рааба заместителем. Доминик будет председательствовать на встречах, но мы работаем все вместе, как и просил премьер, чтобы задействовать все ресурсы правительства и страны в борьбе с невидимым врагом», — подчеркнул Гоув.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Некоторые СМИ после этого сообщили, что Джонсона подключат к аппарату ИВЛ.