В «антиколомойский» законопроект внесли более 16 тысяч поправок

Ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№ 2571-д) внесено более 16 тысяч поправок.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Голос», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

«Итак, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступал. Поэтому... финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему!!!!», — написал Железняк.

Напомним, что на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№ 2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Предполагается, что закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Этот законопроект является одним из двух главных условий МВФ для получения Украиной помощи. Второе условие — принятие законопроекта о рынке земли.