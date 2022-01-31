Джонсон извинился за вечеринки во время карантина

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес публичные извинения за вечеринки, проходившие в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина. Выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, он пообещал извлечь уроки из допущенных ошибок.
«В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы — не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди», — сказал Джонсон.
Глава британского правительства признал, что его извинений недостаточно, пообещав извлечь уроки из скандала и незамедлительно «внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров».
Ранее местная полиция приняла решение провести серию расследований в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Скандал, который начал разгораться в конце 2021 года, постоянно обрастает новыми подробностями. Так, стало известно, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал на рабочем месте 56-летие в большой компании коллег, родственников и знакомых. Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживающих под одной крышей, разрешались исключительно на улице.
До этого сообщалось и о других вечеринках, причем известно, что как минимум две из них — 15 мая и 20 мая 2020 года — посещал Джонсон.
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