Женщина в возрасте 107 лет стала самым пожилым человеком, пережившим COVID-19

Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в провинции Южная Голландия заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых. В этот понедельник она получила справку об отсутствии заболевания.
«Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте», — приводит издание слова представителя ВОЗ. При этом он добавил, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, по его словам, «даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой».
Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в американском штате Орегон.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах превысило 20,5 тысяч, скончались 2 248 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016