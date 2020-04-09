Женщина в возрасте 107 лет стала самым пожилым человеком, пережившим COVID-19

Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.

Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в провинции Южная Голландия заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых. В этот понедельник она получила справку об отсутствии заболевания.

«Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте», — приводит издание слова представителя ВОЗ. При этом он добавил, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, по его словам, «даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой».

Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в американском штате Орегон.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах превысило 20,5 тысяч, скончались 2 248 человек.