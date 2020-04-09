Всемирный Банк прогнозирует в этом году снижение ВВП Украины на 3,5%

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% ВВП с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021-м, свидетельствует апрельский обзор ВБ.

Согласно обзору, ВБ также прогнозирует рост инфляции в этом году до 8,9%, тогда как дефицит бюджета составит 4,9%ВВП, дефицит текущего счета — 2,7% ВВП.

При этом уровень госдолга вырастет до 59% ВВП, тогда как в 2019-м этот показатель составил 51% ВВП.

Как указано в отчете, влияние кризиса на экономику в 2020 году зависит от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения.