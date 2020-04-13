В РФ ожидают падения ВВП на 5% и 8 млн безработных

Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлятся. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
«Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин, он уже не меньше месяца, мы еще не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы. Я думаю, что падение ВВП РФ будет ближе к 5%. Очень трудно дать строгие оценки», — сказал он.
Кудрин при этом считает целесообразным использовать для поддержки экономики РФ внешние займы.
Также глава Счетной палаты заявил, что число безработных в РФ из-за коронавируса может временно вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек,
«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал он.
Отметим, что в России за сутки количество заразившихся коронавирусом выросло более чем на 2500 человек.
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