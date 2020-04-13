Рада проголосовала за новую версию госбюджета-2020, увеличив его дефицит до 7,5% ВВП

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон № 3279-д с поправками в государственный бюджет на 2020 год с учетом предложений комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками, увеличив дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса.

Как передает Интерфакс-Украина, поправки в госбюджет на внеочередной сессии парламента в понедельник поддержали 249 народных депутатов.

За проект закона об изменениях в государственный бюджет проголосовало 226 депутатов от «Слуги народа», 5 членов депутатской группы «За будущее», 15 депутатов из группы «Доверие» и 3 внефракционных нардепа. Фракции «Голос», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность» голосовали против.

Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона — до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду — до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 млрд грн — до 1,266 трлн грн (по общему фонду — до 1,135 трлн грн).

При этом предельный объем госдолга расширен с 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.