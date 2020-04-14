В Лавре уже зафиксировали около ста случаев коронавируса

Около ста случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре, двое человек умерли. Об том во вторник в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В Лавре подтверждено почти сто заболевших коронавирусом и два летальных случая», — отметил глава государства, пожелав всем скорейшего выздоровления.

Как сообщал во вторник утром мэр Киева Виталий Кличко, общее число зараженных на территории монастыря составляет 92 человека. 12 апреля в Лавре от коронавируса умер 47-летний иеродиакон Наум, а чуть позже в тот же день — 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий. 13 апреля от коронавируса умер находившийся в Киево-Печерской лавре 40-летний монах из Почаевской лавры (Тернопольская область). Всего из обители были госпитализированы 12 человек. Под наблюдением врачей после сдачи теста на коронавирус находится ее настоятель митрополит Павел.

На территории монастыря выставлены четыре поста полиции, там же находятся специалисты лабораторного центра.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси — 5 апреля была закрыта для паломников в связи с распространением коронавируса, сейчас там объявлен карантин.