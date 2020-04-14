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Зеленский рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие сроки карантина

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Зеленский рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев отмечать Пасху дома, от чего во многом будет зависеть спокойное прохождение эпидемии коронавируса в стране.

«Уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и, к сожалению, есть два летальных случая. Всем заболевшим мы желаем скорейшего выздоровления. Но вся эта ситуация показывает, что для коронавируса не важна ваша национальность, пол или вероисповедание. Показывает, что нельзя относиться к болезни легкомысленно», — сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский вновь призвал украинцев на Пасхальные праздники быть дома, и рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать. Он напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами, и граждане смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

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«Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности — зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее — мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, получить хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин, это касается и традиционных пикников и походов в гости. Не в этом году. Пожалуйста, ради безопасности себя и ближнего», — подчеркнул он.

Он отметил, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине не произошло, но пока нельзя расслабляться для того, чтобы спокойно пройти ключевой период в 20-х числах апреля.

«Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-тые числа апреля», — сказал он в видеообращении.

карантин, Владимир Зеленский, коронавирус
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