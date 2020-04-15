Согласован новый обмен пленными, который должен произойти до Пасхи

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы, сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

«В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля — Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины», — сказала она в заявлении для прессы от 14 апреля.

«Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой», — отметила Грау.