У Зеленского собираются начать «Большую стройку» несмотря на карантин

Проект «Большая стройка» по строительству дорог и инфраструктурных объектов по всей стране продолжается даже в условиях карантина, доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, и во время карантина будут строить объекты социальной инфраструктуры. Для этого была создана отдельная инструкция для работников строительной отрасли, согласованная с Минздравом.
«Замечательно, что мы можем создать условия, чтобы это направление работало. Это и рабочие места, и налоги, и, наконец, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры», — подчеркнул Зеленский.
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