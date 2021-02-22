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Зеленский обещает за три года обновить около 150 объектов в Украине

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Зеленский обещает за три года обновить около 150 объектов в Украине

В рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине будут отреставрированы около 150 объектов исторического и культурного наследия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом году мы начали программу «Большая реставрация. Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине», — сказал президент в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник.

Форум будет проходить в Киеве 22-24 февраля. На форуме будут обсуждаться темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы «Большое строительство», финансировании долгосрочных проектов и роли международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры.

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Кроме того, сообщили ранее в ОП, будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизация Укрзализныци и инфраструктуры будущего.

инфраструктура, Владимир Зеленский, Большая стройка
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