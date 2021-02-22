Зеленский анонсировал масштабное дорожное строительство в этом году

Четыре с половиной тысячи километров государственных и две тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в Украине в 2021 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Не собираемся останавливаться в 2021 году. Наша цель ремонт 4,5 тысяч километров государственных и 2 тысяч километров местных дорог», — сказал Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля, передает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что одним из приоритетов власти является реализация строительства киевской объездной дороги общей протяжённостью 150 километров. Другой амбициозный проект, который будет посвящён 30-летию украинской независимости — трасса М-30. По словам президента, эта дорога будет самой протяженной в стране — 1400 километров и свяжет западную и восточную части Украины.
Как отметил президент, вторым стратегическим для страны является национальная программа обновления мостов. Он напомнил, что в 2020 году в ее рамках было построено и обновлено 216 мостов. В этом году власти планируют начать и завершить строительство Кременчугского моста. Он станет одним из 245 мостов, обновление которых запланировано на этот год.
Третьим направлением в сфере развития инфраструктуры станут железные дороги. При этом, по его словам, уже сейчас готовятся новые маршруты поездов «Интерсити». «Наша цель, чтобы железнодорожное сообщение между городами занимало у украинцев максимум 3-4 часа», — рассказал Зеленский.
Кроме того, в Украине работают над программой развития авиасообщения, в частности, в Ужгороде, в Черновцах, в Полтаве и еще в 16 городах Украины. Есть намерение построить аэропорт международного значения на Закарпатье «Ужгород-Мукачево», а также создать национальную государственную авиакомпанию.
Зеленский также напомнил про принятый парламентом закон о развитии внутреннего водного транспорта, что снижает нагрузку на дороги и приносит потенциальный экономический эффект в миллиарды гривен.
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