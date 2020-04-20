Войти
Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили
дружба народов
Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили
Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность
официально
Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

криминал
RSS

В Киеве задержан мужчина, стрелявший из окна по прохожим

927
В Киеве задержан мужчина, стрелявший из окна по прохожим

В Соломенском районе Киева задержали мужчину, который из окна своей квартиры стрелял в прохожих из травматического пистолета, сообщает пресс-служба полиции столицы.

«В Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия», — указывается в сообщении.

На месте правоохранители установили, что из окна третьего этажа стрелял местный житель. Пустить полицейских в квартиру мужчина отказался, поэтому на место были вызваны сотрудники полка полиции особого назначения № 1.

«Во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет. Чтобы скрыть свою причастность к происшествию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями», — сообщают в полиции.

Обнаруженный пистолет, а также три стрелянные гильзы из-под резиновых пуль, обнаруженные у подъезда здания, были изъяты экспертами и направлены на проведение баллистической экспертизы.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл порвали с британскими таблоидами

В результате инцидента никто не пострадал.

Правонарушитель, местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, был задержан.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Киев, криминал, полиция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 апреля 2020
Воскресенье, 19 апреля 2020
Суббота, 18 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016