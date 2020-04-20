Принц Гарри и Меган Маркл порвали с британскими таблоидами

Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса и модель Меган Маркл, объявили о прекращении любого сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами. Об этом говорится в их заявлении, выдержки из которого в понедельник распространил телеканал Sky News.

В список газет, с которыми у пары, переехавшей недавно в Калифорнию, будет «нулевое сотрудничество», попали такие издания, как Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Express. На практике это означает, что перечисленные издания перестанут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских и их журналистов не будут приглашать на организуемые четой мероприятия.

Осудив способы подачи новостей указанными изданиями, принц Гарри и его супруга написали, что сами становились свидетелями того, «как жизни знакомых им людей, а также незнакомцев разносились в пух и прах без какой-либо иной причины, кроме как непристойные слухи или доходы от рекламы».

«Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что влиятельная часть СМИ на протяжении многих лет пыталась оградить себя от ответственности за то, что они говорят или печатают — даже когда они знают, что это искажено, ложно или вторгается в частную жизнь за пределами разумного», — цитирует телеканал письмо. При это этом внук королевы Елизаветы II и его супруга подчеркивают, что не пытаются таким образом подвергнуть цензуре британские таблоиды, а лишь не хотят, чтобы их жизнь и поступки освещались лживым образом.

Напомним, что 8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Помимо этого, им было запрещено использовать бренд Sussex Royal.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковали разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывали этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи. Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери — принцессы Дианы. Гарри тогда было неполных 13 лет.

Как напоминает Sky News, на этой неделе должны стартовать судебные слушания по делу о предполагаемой незаконной публикации изданием Mail on Sunday личного письма Меган Маркл своему отцу. В октябре прошлого года она подала в суд на таблоид. Герцогиня Сассекская обвинила газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.

Публикация письма стала очередным витком скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

По данным газеты Daily Telegraph, защита Mail on Sunday строится на показаниях отца герцогини Сассекской, Томаса Маркла, который, по сообщениям, готов свидетельствовать против дочери.