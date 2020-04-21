Нефть потеряла за день более 20% стоимости

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Киеву во вторник составила $19,76 за баррель, что на $5,81 (22,72%) ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель — минимума с 2002 года.

Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $6,3 (30,84%) — до $14,13 за баррель. Их стоимость опускалась в течение сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.

Тем временем майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник, вышли из отрицательной зоны. Их стоимость составляет $5,09 за баррель. Напомним, что к окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула до минус $37,63 за баррель.