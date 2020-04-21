Нефть потеряла за день более 20% стоимости

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Киеву во вторник составила $19,76 за баррель, что на $5,81 (22,72%) ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель — минимума с 2002 года.
Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $6,3 (30,84%) — до $14,13 за баррель. Их стоимость опускалась в течение сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.
Тем временем майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник, вышли из отрицательной зоны. Их стоимость составляет $5,09 за баррель. Напомним, что к окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула до минус $37,63 за баррель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016