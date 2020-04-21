Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона, вылечились более 659,5 тысячи, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно последним данным (на 17.38 по Киеву), число зараженных в мире составляет 2 501 156, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 171 718 человек.

Число выздоровевших составляет 659 589.