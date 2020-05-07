Трамп выразил готовность помочь России в борьбе с коронавирусом

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу против распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

«Президент Трамп вновь отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, включая Россию», — написал Дир.

Трамп также заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, а также о готовности своей страны обсуждать этот вопрос, чтобы избежать гонки вооружений.

«Президент подтвердил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только РФ, но и Китай, а также с нетерпением ожидают будущих обсуждений этой темы, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений», — написал он.

В свою очередь в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров отиетили, что президенты России и США обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти.

«Затронуто положение на мировом рынке нефти, — говорится в сообщении. — Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового соглашения ОПЕК +, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен».

Российский лидер в разговоре также отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны. «Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям», — говорится в сообщении.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Это уже шестой с начала года телефонный разговор с американским лидером. При этом три из них были трехсторонними. Дважды к беседе присоединялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом Аль Сауд и один раз король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.