Путин и Трамп поговорили про коронавирус и цены на нефть

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону меры по противодействию распространению в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-служба Кремля сообщила, что «продолжительный» разговор состоялся по инициативе Белого дома и обе стороны выразили в ходе него «серьезную озабоченность».

В ходе разговора президенты обсудили также состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть.

«Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики», — отмечает пресс-служба Кремля.

Сам Трамп в преддверии разговора с Путиным заявил в интервью Fox News, что Саудовская Аравия и Россия «сошли с ума» и он намерен обсудить с российским президентом эту проблему, а также «большую проблему» распространения COVID-19.