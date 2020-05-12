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В Кабмине уверяют, что обнародованные пользовательские данные не имеют отношения к приложению «Дия»

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В Кабмине уверяют, что обнародованные пользовательские данные не имеют отношения к приложению «Дия»

Обнародованная при помощи телеграм-бота персональная информация пользователей не связана с работой приложения «Дия», заверил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и самое главное: «Дия» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает «Дия», — написал Федоров в своем Телеграм-канале .

Он также сообщил, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете (скрытая сеть, соединения которой устанавливаются с использованием нестандартных протоколов и портов).

«В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка, а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin», — подчеркнул министр цифровой трансформации.

По его словам, Службой безопасности Украины уже начаты соответствующие следственные действия по работе телеграмм-бота и по отношению к доступным в нем персональным данных.

Ранее в соцсетях пользователи начали писать о якобы «сломанном» приложении «Дия» и утечке их персональных данных. Аналогичный пост разместил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Дубинский, однако позже скрыл его «до момента получения разъяснений» от Федорова.

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Как сообщалось, за три месяца работы мобильное приложение «Дия» скачали 3 млн пользователей.

Сайт и приложение «Дия» являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Михаил Федоров, Дія
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