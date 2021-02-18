Зеленский рассчитывает побороть коррупцию с помощью цифровизации

Президент Владимир Зеленский поддерживает стратегию цифровой трансформации Украины на следующие три года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы — первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация — это прямая и наилучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация — это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней — будущее», — отметил Зеленский.
В свою очередь вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров проинформировал о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и пр.
По его словам, утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать построению цифрового государства.
«Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях — от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира», — сказал Федоров.
В ОП напомнили, что среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и др.
Ожидается, что украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Министерство цифровой трансформации запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко определенными дедлайнами и ответственными за процессы.
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