В Кабмине рассказали, что мешает перейти к проведению электронных выборов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов — не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.
«Я считаю, что проблема электронных выборов — не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы», — рассказал он.
Напомним, закон о референдуме, который на прошлой неделе приняла Рада, включает два способа голосования. Украинцы могут проголосовать непосредственно на участках, заполнив бумажные бюллетени, и провести электронное голосование.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать. Такое заявление он сделал после решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
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