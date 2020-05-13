Twitter разрешил сотрудникам всегда работать удаленно

Twitter разрешил своим сотрудникам не возвращаться из режима удаленной работы в офисы после окончания пандемии коронавируса и работать в таком формате всегда. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление главы компании Джека Дорси.
«Последние несколько месяцев показали, что мы справляемся с работой в таком режиме, поэтому, если обстоятельства наших сотрудников позволяют им работать из дома и они хотят продолжать, мы позволим это», — сказал Дорси.
Он сообщил, что офисы Twitter вряд ли откроются для сотрудников раньше сентября. Однако, когда это все-таки произойдет, возврат к прежнему режиму работы будет постепенным. Так, большинство деловых поездок не будет возобновлено какое-то время, и до конца 2020 года не будут проводиться никакие корпоративные мероприятия, которые предполагают физическое присутствие сотрудников, уточнил глава компании.
На прошлой неделе Google и Facebook сообщили сотрудникам, что они могут работать в удаленном режиме до конца 2020 года. По словам главы Alphabet (материнская компания Google) Сундара Пичаи, желающие могут вернуться в офисы в первой половине лета. Он пообещал принять все необходимые меры для обеспечения безопасности работников.
Facebook может начать открывать свои офисы уже 6 июля, однако пока не известно, сколько сотрудников возобновят работу в них.
На удаленную работу компании перешли в марте. В начале месяца Twitter рекомендовал сотрудникам работать в дистанционном формате для снижения риска заражения коронавирусом. В середине марта с такими же рекомендациями выступила Google.
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