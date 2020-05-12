Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON

Российский предприниматель Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON», — написал он.

Кроме этого Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.

Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) объявило о запуске собственного блокчейн-проекта Free TON.