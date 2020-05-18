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В Минэкоэнерго рассказали, о чем договариваются с инвесторами ВИЭ

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В Минэкоэнерго рассказали, о чем договариваются с инвесторами ВИЭ

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации «зеленого» тарифа без пролонгации срока выплат, сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как: снижение «зеленого» тарифа, введение полной финансовой ответственности за небалансы, прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации, предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку «зеленой» электроэнергии.

В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии. «На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении „зеленого“ тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций», — акцентировала глава и.о. главы Минэкоэнерго.

«Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия», — сказала она, напомнив, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.

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Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.

Ольга Буславец, ВИЭ, зеленый тариф
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