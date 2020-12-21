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Замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении

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Замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении

Заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление на увольнение с должности.

«Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет ...» - написала Буславец на своей странице в Facebook и обнародовала заявление на увольнение.

Добавим, что в документе Буславец указала, что просит освободить ее от должности с 22 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности.

Ольга Буславец
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