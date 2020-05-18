Кличко анонсировал второй этап ослабления карантина

Второй этап ослабления ограничительных мероприятий в Киеве планируют начать после 22 мая.
Об этом на брифинге рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.
«После 22 мая столица, как и другие регионы Украины, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы, фитнес-центры, кроме бассейнов», — сказал Кличко.
Он отметил, что в Киеве планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
«Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро, мы ждем соответствующее решение правительства», — отметил мэр.
Напомним, что в Киеве 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За прошлые сутки заболел еще 41 человек.
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