Хакеры завладели данными 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

Британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке, в результате чего злоумышленники получили доступ к данным клиентов. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, размещенном во вторник на его сайте.

Хакеры смогли получить доступ к базе данных электронных адресов и сведений о поездках примерно 9 млн клиентов и информацию о кредитных картах примерно 2,2 тыс. из них.

«Нет доказательств, что какая-либо персональная информация была использована в неправомерных целях, однако... мы связываемся примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным о поездках был получен доступ, чтобы посоветовать им принять меры по защите для минимизации потенциального риска фишинга», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что как только «высокотехнологичная кибератака» была замечена, специалисты предприняли необходимые меры и несанкционированный доступ был закрыт. Руководство авиаперевозчика незамедлительно уведомило о произошедшем Национальный центр кибербезопасности и Управление комиссара по информации Великобритании, которое занимается вопросами защиты персональных данных.