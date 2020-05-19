Хакеры завладели данными 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

Британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке, в результате чего злоумышленники получили доступ к данным клиентов. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, размещенном во вторник на его сайте.
Хакеры смогли получить доступ к базе данных электронных адресов и сведений о поездках примерно 9 млн клиентов и информацию о кредитных картах примерно 2,2 тыс. из них.
«Нет доказательств, что какая-либо персональная информация была использована в неправомерных целях, однако... мы связываемся примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным о поездках был получен доступ, чтобы посоветовать им принять меры по защите для минимизации потенциального риска фишинга», — говорится в заявлении.
В компании отметили, что как только «высокотехнологичная кибератака» была замечена, специалисты предприняли необходимые меры и несанкционированный доступ был закрыт. Руководство авиаперевозчика незамедлительно уведомило о произошедшем Национальный центр кибербезопасности и Управление комиссара по информации Великобритании, которое занимается вопросами защиты персональных данных.
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