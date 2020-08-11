Лоукостер easyJet будет летать из Италии в Украину

Авиакомпания easyJet, один из крупнейших лоукостеров в Европе, получила разрешение выполнять рейсы из Италии в Украину.
Об этом сообщает Avianews.
Согласно официальной информации авиационного регуляторного органа Италии ENAC, авиакомпания подала запрос и получила право на выполнение полетов из Италии в Украину до конца октября 2020 года.
Права оформлены 23 июля на австрийский отдел easyJet — easyJet Europe Airline GmbH.
Список маршрутов пока не указан, но указано, что это может быть 12 еженедельных рейсов.
Ранее новые рейсы в Италию анонсировали также ряд других компаний. В частности, венгерский лоукостер Wizz Air запустит 14 новых маршрутов, некоторые — уже с середины августа.
Ирландский Ryanair в летнем графике 2021 планирует запустить девятый маршрут из Украины в Италию — из Львова в Пизу, и уже открыл бронирование билетов.
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