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Лоукостер easyJet будет летать из Италии в Украину

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Лоукостер easyJet будет летать из Италии в Украину

Авиакомпания easyJet, один из крупнейших лоукостеров в Европе, получила разрешение выполнять рейсы из Италии в Украину.

Об этом сообщает Avianews.

Согласно официальной информации авиационного регуляторного органа Италии ENAC, авиакомпания подала запрос и получила право на выполнение полетов из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

Права оформлены 23 июля на австрийский отдел easyJet — easyJet Europe Airline GmbH.

Список маршрутов пока не указан, но указано, что это может быть 12 еженедельных рейсов.

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Ранее новые рейсы в Италию анонсировали также ряд других компаний. В частности, венгерский лоукостер Wizz Air запустит 14 новых маршрутов, некоторые — уже с середины августа.

Ирландский Ryanair в летнем графике 2021 планирует запустить девятый маршрут из Украины в Италию — из Львова в Пизу, и уже открыл бронирование билетов.

Италия, easyJet
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