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Что почитать и посмотреть пока не закончился карантин — книги и сериалы от Билла Гейтса

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Что почитать и посмотреть пока не закончился карантин — книги и сериалы от Билла Гейтса

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал ежегодный список из пяти книг, которые он рекомендует прочитать летом. В этот раз он дополнил список другими рекомендациями и добавил несколько сериалов, которые помогут скоротать время в «самоизоляции».

Гейтс также рассказал, что любит играть в бридж, а его любимый партнёр — его друг, миллиардер Уоррен Баффет. В условиях «самоизоляции» они продолжают играть в интернете, на платформе Bridge Base. «Я оставлю наши игровые имена между нами», — написал Гейтс.

Пять книг на лето

«Выбор», Эдит Ева Эгер

Отчасти это мемуары, отчасти — руководство по переживанию травмы. Эгер было всего 16 лет, когда её вместе с семьёй отправили в Аушвиц. Пережив невероятные ужасы, она переехала в США и стала психологом. Её уникальное прошлое даёт ей потрясающую проницательность. Я думаю, что многие люди найдут утешение от её советов о том, как справиться с тяжёлой ситуацией.

«Облачный атлас», Дэвид Митчелл

Это тот тип романа, о котором вы будете думать и говорить долгое время после того, как дочитаете. Сюжет немного сложно объяснить, потому что он включает шесть взаимосвязанных историй, которые происходят в разные века (одна мне особенно понравилась — про молодого американского врача на корабле в южной части Тихого океана в середине 1800-х).

Но если вы в настроении для действительно захватывающей истории о лучшем и худшем в человечестве, я думаю, вы будете так же увлечены, как и я.

«Поездка длиной в жизнь», Боб Айгер

Одна из лучших книг о бизнесе, которые я читал за последние несколько лет. Айгер проделал потрясающую работу, объясняя, каково это на самом деле — быть гендиректором огромной компании.

Я думаю, любому понравятся его истории о руководстве Disney в период одного из главных преобразований в её истории. Независимо от того, ищите вы понимания бизнеса или просто интересного чтения.

«Великий грипп», Джон Барри

Мы живём в беспрецедентное время. Но если вы ищете исторические сравнения, то пандемия испанского гриппа 1918 года — самое близкое, что можно найти. Барри научит практически всему, что вам нужно знать об одной из самых смертоносных вспышек в истории человечества.

Даже несмотря на то, что в 1918 году было совсем другое время, «Великий грипп» — хорошее напоминание о том, что мы всё ещё имеем дело с теми же самыми проблемами.

«Хорошая экономика для трудных времен», Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло получили Нобелевскую премию по экономике в 2019 году, они одни из самых умных экономистов из тех, что сейчас работают. К счастью для нас, они также представляют экономику понятной для обычного человека, и делают это очень хорошо.

Их новая книга посвящена неравенству и политическим разногласиям — обсуждениям, которые находятся на переднем плане в богатых странах, как США.

Ещё несколько книг, которые стоит прочитать

«Медитация и осознанность. 10 минут в день, которые приведут ваши мысли в порядок», Энди Паддикомб

Годами я скептически относился к медитации. Теперь я занимаюсь ей так часто, как могу — три раза в неделю, если время позволяет. Книга Энди и его приложение Headspace — вот что меня обратило.

Энди, бывший буддийский монах, объясняет потенциально сложные концепции в медитации с помощью полезных метафор. Сейчас есть прекрасная возможность для того, чтобы начать использовать несколько минут в день, чтобы снять стресс и сфокусироваться.

«Эйнштейн гуляет по Луне», Джошуа Фоер

Если вы хотите выработать новый навык, вы можете сделать что-то похуже, чем научиться запоминать вещи. Фоер — научный писатель, который заинтересовался тем, как работает память, и почему некоторые люди, похоже, обладают потрясающей способностью вспоминать факты.

Он берёт вас на чемпионат США по запоминанию — да, такой существует — и знакомит с техниками, которые, как ни удивительно, помогли ему однажды выиграть в конкурсе.

«Марсианин», Энди Вейер

Возможно, вы помните фильм, где Мэтт Деймон играет ботаника, который застрял на Марсе, но справляется со страхом и говорит: «Я сделаю науку из этого дерьма». Мы делаем то же самое с новым коронавирусом.

«Джентльмен в Москве», Амор Тоулз

Главный герой романа переживает ситуацию, которая сейчас выглядит актуальной: он не может покинуть здание, в котором живёт. Но он не застрял из-за болезни; на дворе 1922 год, и он русский граф, отбывающий пожизненное заключение под домашним арестом в отеле.

Думаю, это весёлая, умная и удивительно оптимистичная история о том, как выжать лучшее из того, что тебя окружает.

Трилогия о Рози, Грэм Симсион

Все три романа о Рози заставили меня смеяться в голос. Они о профессоре генетики с синдромом Аспергера. В первой книге он ищет жену, а во второй и третьей создаёт семью. В конце концов, это история о том, как проникнуть в разум и сердце человека, которого многие люди считают странным, и обнаружить, что на самом деле он не так сильно отличается от остальных.

Мелинда посоветовала мне начать читать эту трилогию, и я рад, что она это сделала.

«Лучшее что мы могли сделать», Тхи Буй

Я читаю не так много комиксов или графических романов, но мне нравится моё собрание. Лучшие из них сочетают удивительные истории с поразительными визуальными эффектами.

Например, в своих мемуарах Тхи Буй по-новому оценивает то, через что прошли её родители, пережившие войну во Вьетнаме. Это глубоко личная книга, которая изучает, что значит быть родителем и беженцем.

«Гипербола с половиной», Элли Брош

На более светлой стороне — «Гипербола с половиной» от Элли Брош. Вы проглотите это за три часа максимум. Но вы будете хотеть, чтобы это длилось подольше, потому что это смешно и чертовски умно. Я прочитал Мелинде дюжину весёлых отрывков вслух.

«А что, если?.. Научные ответы на абсурдные гипотетические вопросы» и XKCD Volume 0, Рэндалл Манро

Мне нравится, как бывший инженер NASA превращает необычные уроки науки в суперувлекательные комиксы.

Фильмы и сериалы

«Пандемия: Как предотвратить распространение». Документальный сериал Netflix о четырёх людях, которые работают в разных частях света, чтобы предотвращать эпидемии. Сериал снят до пандемии Covid-19 и посвящён борьбе с гриппом.
«Пандемия» даёт вам понимание вдохновляющей работы, которую героические врачи, исследователи и волонтёры делают, чтобы предотвратить то самое, через что мы все проходим прямо сейчас.

«Миллион мелочей», «Это мы» и «Озарк» — сериалы, которые Гейтс смотрит с женой Мелиндой.

«Я, Клавдий» — мини-сериал BBC 1976 года, который Гейтс решил посмотреть после того, как прочитал восторженный отзыв в журнале The Economist. «Я много читал о временах Римской империи, но этот сериал выглядит как интересный взгляд на эпоху».

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Билл Гейтс, книги, сериалы
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