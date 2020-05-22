В Испании и Италии улучшается ситуация с коронавирусом

Отмечается, что уже шестой день подряд в стране от коронавируса умирает менее 100 человек.

За время пандемии в Испании скончалось почти 28 тыс. человек. Около 200 тыс. выздоровели.

В Италии с начала эпидемии коронавирусом заразились по меньшей мере 228 658 человек, по состоянию на пятницу число активных случаев меньше 60 тысяч.

За минувшие сутки умерли 130 человек с коронавирусом. Это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 156 погибших. И 9 регионах за последние сутки не зарегистрировали ни одной смерти больных коронавирусом.

Общее число умерших в Италии теперь составляет 32 616.

За последние 24 часа зарегистрировали 652 заражения — чуть больше, чем в четверг (642).